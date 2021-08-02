В Петербурге ожидаются дожди и сильный ветер

Сегодня на погоду в городе окажет влияние активный циклон Guido. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут дожди, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха +19…+21°, по области +18…+23°. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 742 мм рт. ст., что ниже нормы.

Синоптик отмечает, что порывы ветра вечером могут достигнуть 20-25 м/с.