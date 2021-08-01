Жители Коломны постелили газон на набережной Пряжки

Как объяснили жители Коломны, они выбрали эту зону, поскольку здесь где нет дорог, но имеется приятный вид. Они также поделились, что газон находится на месте, где раньше, вероятно, находился строительный мусор: глина, бетон и камни. Местные жители очистили территорию и разместили газон у воды, чтобы его было удобнее поливать.

«Мы принципиально не хотим делать никаких заборов, поэтому остро стоит вопрос с собаками. На Пряжке за последние годы сложилось крепкое сообщество, где почти все убирают за собаками. Более того, каждый месяц скидываются на дворника, который каждый день выносит урны, которые сами же и поставили», — сказали они.