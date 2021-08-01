В Ленобласти снесли дом с «частной подземной тюрьмой» и крематорием

По данным издания, номинальный владелец дома Владислав Велисевич попросил местную администрацию засыпать песком подвал на своем участке. Как следует из записки владельца, сам он этого сделать не может «ввиду отсутствия материальной возможности».

Впервые журналисты 47news обнаружили «частную тюрьму» 19 июля в коттеджном поселке Новый Петербург. По информации издания, она была похожа на помещение типичного следственного изолятора с камерами, как в «Крестах», пунктом охраны, решетками и парковкой. Также здесь находились печь размером с человека, утверждает 47news. Позднее Следственный комитет завил о том, что не было найдено следов пребывания людей в частной подземной тюрьме с крематорием под Петербургом.