Правительство решило выделить средства на реконструкцию фортов в Кронштадте

Напомним, ранее в Кронштадте для посетителей открылась вторая очередь парка «Остров фортов». Одним из главных арт-объектов пространства стал памятник серому тюленью. Кажется, Крошику стоит начать переживать из-за конкуренции: только посмотрите, какие у него усы!