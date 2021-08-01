Правительство решило выделить средства на реконструкцию фортов в Кронштадте

Правительство РФ собирается выделить средства на реконструкцию двух фортов в Кронштадте. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.
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Фото: Shutterstock
Средства планируют выделить из резервного фонда правительства РФ «на выполнение первоочередных мероприятий по реконструкции с элементами реставрации и приспособлением к современному использованию объектов культурного наследия федерального значения». Речь идет о береговых фортах «Александр I» и «Кроншлот».
Напомним, ранее в Кронштадте для посетителей открылась вторая очередь парка «Остров фортов». Одним из главных арт-объектов пространства стал памятник серому тюленью. Кажется, Крошику стоит начать переживать из-за конкуренции: только посмотрите, какие у него усы!
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