На набережной «Севкабель Порта» появилась инсталляция «Потребитель». Она сделана из 40 тысяч пластиковых карт

Автором работы стал Миша Маркер, анонимный петербургский стрит-арт художник и номинант премии современного искусства им. Сергея Курехина. Таким образом он хотел привлечь внимание к «актуальной экоповестке, идее перепотребления и одновременно — идее устойчивого развития». «Эстетика советского плакатного шрифта отсылает к революционным и идеалистическим лозунгам, утратившим свою однозначность. Пластиковые карты, привычные элементы общества потребления, становятся здесь частью художественного произведения, наводят на размышления о необходимости ревизии и переработки идей», — пояснили в пресс-службе.

Работа сделана из 40 000 карт лояльности, бывших в употреблении – это 200 кг пластика, который используется вторично. Карты собрали с помощью экобоксов, расположенных в крупных ритейл-сетях. На инсталляцию можно будет посмотреть до 31 октября, а после этого все пластиковые карты будут отправлены на переработку.