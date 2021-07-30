В Петербурге строят пассажирские суда для Арктической зоны

Круизный теплоход будет работать на Енисее на маршруте Красноярск — Дудинка — Красноярск, сообщает пресс-служба Смольного.

«Виктор Астафьев» — уже второй теплоход, который будут строить для Арктической зоны. Первое отечественное пассажирское судно класса «река-море» «Андрей Дубенский» было заложено в июле 2020 года и носит имя основателя Красноярска.

В пресс-службе подчеркнули, что теплоход назван в честь русского писателя и драматурга Виктора Петровича Астафьева, который жил в Красноярске.

«Этот проект очень важен для петербургского судостроения. Он подтверждает арктические компетенции города и его уникальный научно-промышленный потенциал. Отрасль развивается, предприятия инвестируют средства в модернизацию оборудования и создание новых производственных комплексов. Сегодня петербургские верфи полностью обеспечены заказами на ближайшие годы, в том числе по специальным проектам для северных территорий», — заявил губернатор Александр Беглов.

Он добавил, что с 2021 по 2025 год судостроители планируют передать заказчикам 4 подводные лодки, 24 военных корабля и судна, 3 атомных ледокола и 1 научное судно.

Отмечается, что по программе инвестиционных квот также будут построены 24 рыбопромысловых судна.

Напомним, что для теплоходов названия были выбраны в результате народного голосования, а Петербуржцы и жители Ленинградской области также подобрали имена для спасенных ладожских нерпят.