В Петербурге запускают водный общественный транспорт

С 7 августа в Петербурге запускается пилотный водный кольцевой «Невский маршрут», который свяжет шесть городских причалов, расположенных на Неве в центре города. Проект организован Комитетом по транспорту по инициативе Комитета по туризму и Ассоциации владельцев пассажирских судов Петербурга, сообщает пресс-служба Смольного.

«Невский маршрут» будет проходить через основные причалы и состоять из семи транспортных участков:

городской причал Мытнинская наб.,

городской причал Летний сад,

городской причал Петровская наб.,

городской причал Арсенальная наб.,

причал «Кунсткамера»,

причал «Адмиралтейство».

По маршруту ежедневно с 11:00 до 19:00 с интервалом в 30 минут будут курсировать три однопалубных пассажирских судна с крытым салоном с панорамными окнами и открытой палубой. Расчетное время стоянок составит 3 мин.

Пассажиры смогут оплатить полностью весь маршрут или же по частям. Стоимость одного билета для взрослого пассажира за полный круг движения составит 700 руб. Также будут доступны детский и льготный билеты, стоимостью 500 и 600 руб. Стоимость билета от одной остановки до другой — 100 руб.

Билеты на рейс можно будет приобрести на причалах и в павильонах СПБ ГБУ «Городское туристско-информационное бюро», а также на официальном сайте судоходной компании, на городском портале visit-petersburg.ru и через сайты-агрегаторы туристских услуг.

Отмечается, что все теплоходы, курсирующие на линии, будут оборудованы системой информационного сопровождения Радио Гид.

Напомним, что новый социальный автобусный маршрут до станции метро Беговая откроют в микрорайоне Юнтолово.