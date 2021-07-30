В Петербурге предоставят субсидии на производство 19 кинокартин

Всего Комитетом была рассмотрена 31 заявка. Поддержку в Петербурге получат 15 документальных и 4 художественных киноленты, сообщает пресс-служба Смольного.

Среди них — фильмы о таких знаковых отечественных деятелях культуры, как композитор Сергей Слонимский, оператор Дмитрий Месхиев, художник-постановщик Марина Азизян, режиссер Игорь Масленников, а также о творческом союзе Алексея Германа и Светланы Кармалиты.

Еще одна документальная лента будет посвящена историческому футбольному матчу в блокадном Ленинграде.

Также будут созданы художественные картины:

«Дополнительный урок» Дмитрия Губарева;

«Пять процентов» Дмитрия Светозарова;

«Моя ужасная сестра» Александра Галибина;

«Опытный образец» Андрея Носкова.

Отмечается, что за последние десять лет при поддержке Правительства Петербурга создано 119 национальных фильмов. Среди них такие проекты, как «Мальчик русский» Александра Золотухина, «Спасти Ленинград» Алексея Козлова, «Контрибуция» Сергея Снежкина и другие.

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