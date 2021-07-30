Стало известно, какой российский город вошел в сотню лучших студенческих городов мира

Опубликованы результаты международного рейтинга QS Best Student Cities-2022. По его итогам Петербург вошел в сотню лучших студенческих городов мира.
-
Фото: Shutterstock.com
Всего в рейтинг вошли 115 городов мира. Петербург занял 72 позицию. Из российских городов в рейтинг также вошли Москва, Томск и Новосибирск, сообщает пресс-служба Смольного.
«Марка высшей школы нашего города высоко ценится. Петербургские вузы занимают ведущие позиции в России. А итоги этого независимого рейтинга говорят об их конкурентоспособности еще и на мировом рынке образовательных услуг», — сказал губернатор Александр Беглов.
Позиция в QS Best Student Cities определяется на основе шести ключевых показателей:
- привлекательность региона;
- рейтинг его вузов;
- состав и мнение студентов высших учебных заведений;
- репутация вузов у работодателей;
- их финансовая доступность.
Отмечается, что все эти показатели равнозначны и имеют одинаковое значение.
Добавим, что для участия в рейтинге город должен соответствовать двум критериям:
- его население должно быть более 250 000 человек;
- в нем должны быть расположены минимум два вуза, входящих в последний рейтинг QS.
Рейтинг QS Best Student Cities публикуется британской компанией Quacquarelli Symonds. Организация входит в тройку международных агентств, занимающихся ранжированием высших учебных заведений, подчеркивают в пресс-службе.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.