Стало известно, какой российский город вошел в сотню лучших студенческих городов мира

Всего в рейтинг вошли 115 городов мира. Петербург занял 72 позицию. Из российских городов в рейтинг также вошли Москва, Томск и Новосибирск, сообщает пресс-служба Смольного.

«Марка высшей школы нашего города высоко ценится. Петербургские вузы занимают ведущие позиции в России. А итоги этого независимого рейтинга говорят об их конкурентоспособности еще и на мировом рынке образовательных услуг», — сказал губернатор Александр Беглов.

Позиция в QS Best Student Cities определяется на основе шести ключевых показателей:

привлекательность региона;

рейтинг его вузов;

состав и мнение студентов высших учебных заведений;

репутация вузов у работодателей;

их финансовая доступность.

Отмечается, что все эти показатели равнозначны и имеют одинаковое значение.

Добавим, что для участия в рейтинге город должен соответствовать двум критериям:

его население должно быть более 250 000 человек;

в нем должны быть расположены минимум два вуза, входящих в последний рейтинг QS.

Рейтинг QS Best Student Cities публикуется британской компанией Quacquarelli Symonds. Организация входит в тройку международных агентств, занимающихся ранжированием высших учебных заведений, подчеркивают в пресс-службе.