В Русском музее заявили, что не знали о частной вечеринке в Летнем саду

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Русского музея, с компанией, оказывающей услуги общественного питания в Летнем саду, был заключен договор с целью проведения мероприятия по презентации продуктовой линейки для последующего привлечения посетителей и получения дополнительных внебюджетных средств, направляемых на содержание сада, что не противоречит уставной деятельности музея

Там отметили, что в рамках уставной деятельности, в Летнем саду проходят мероприятия культурологического характера, но частных мероприятий Русский музей не проводит.

В пресс-службе подчеркнули, что администрация учреждения предъявила претензию и наложила штрафные санкции на исполнителя за несоблюдение правил проведения мероприятий на территории Летнего сада.

«Русский музей обращается к своим гостям с просьбой бережно обращаться с объектами культурного наследия, газонами и фонтанами садов. Как правило, посетители идут нам навстречу», — заключили в администрации.

Напомним, ранее купающиеся в фонтане Летнего сада дети возмутили петербуржцев.