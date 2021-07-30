Новый социальный автобусный маршрут до станции метро Беговая откроют в микрорайоне Юнтолово

С просьбой организовать социальный маршрут до ближайшей станции метро к губернатору обратилась жительница ЖК «Юнтолово». Она сообщила, что жители микрорайона сейчас могут добраться до метро только на двух коммерческих маршрутах, единственный социальный автобус большой вместимости №112 доезжает только до железнодорожных станций Лахта и Ольгино, сообщает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что в рамках новой модели транспортного обслуживания, которая стартует с июля 2022 года, планировалось организовать новый социальный маршрут №120 до станции метро «Беговая» с автобусами средней вместимости.

«Необходимо обеспечить доступность метро для жителей новостроек», — заявил губернатор и дал распоряжение ускорить этот процесс.

В прямом эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» на телеканале «78.ру» губернатор поручил Комитету по транспорту запустить социальные автобусы до метро уже к 1 сентября.