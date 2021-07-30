Помните трех спасенных нерпят? Петербуржцы подобрали им имена

С предложением позволить жителям Петербурга и Ленинградской области выбрать имена для нерпят выступил Фонд друзей балтийской нерпы еще 21 июля. Губернатор города инициативу поддержал и напомнил, что этот год в Петербурге объявлен Годом экологии. Малышей предлагалось назвать в честь рек и населенных пунктов близ Ладожского озера: имена для самок – Ладушка, Тихая, Кошкина, Золотая, для самцов – Похья, Бурнев, Сторожевой, Коневец.

В ходе онлайн-голосования многие пользователи придумали собственные уникальные имена для маленьких тюленей. Среди предложений — назвать самца: Лосяш (по названию посёлка Лосево на Вуоксе), Сеня (в честь Сенновского озера) или Лоцман (по названию бухты Лоцманская). Также популярностью пользовались варианты, обыгрывающие счастливый случай, который помог нерпятам спастись. Так появились имена: Звёздочка, Радость, Счастливчик и Лаки, сообщают на официальной странице правительства Петербурга.

Из предложенных вариантов петербуржцы выбрали три наиболее подходящих имени: Ладушка — 85% голосов, золотая — 30,75% голосов, Сторожевой — 35% голосов.

Специалисты Водоканала и Фонда друзей балтийской нерпы поблагодарили всех, кто принимал участие в судьбе ладожских нерпят. В ближайшее время окрепшие и подросшие малыши будут выпущены в естественную среду обитания – Ладожское озеро.