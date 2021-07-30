Петербург ожидает дождливое завершение недели

В пятницу, 30 июля, в Петербурге местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Воздух прогреется до +27°.
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Фото: Shutterstock.com
Сегодня на погоду в городе сохранит влияние североатлантический циклон. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Температура воздуха +23…+25°, по области +22…+27°. Ветер юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт. ст., что ниже нормы.
Ранее стало известно, чего ждать от погоды до конца недели.
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