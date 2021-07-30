Петербург ожидает дождливое завершение недели

Сегодня на погоду в городе сохранит влияние североатлантический циклон. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха +23…+25°, по области +22…+27°. Ветер юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее стало известно, чего ждать от погоды до конца недели.