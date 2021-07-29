Медный всадник будет отреставрирован в Петербурге

Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора Государственного музея городской скульптуры Владимира Тимофеева, работы будут включать реставрацию самой скульптуры и постамента — гром-камня, который, как выяснили специалисты, состоит из нескольких блоков.

«Последняя масштабная реставрация Медного всадника была несколько десятилетий назад, в 2002 году была небольшая реставрация на спонсорские деньги. Реставрация вот-вот начнется «...» Окончание работ — конец октября этого года», — сказал директор музея.

Он также отметил, что было проведено тщательное обследование памятника, на основании которого составлена проектно-сметная документация.

Бронзовый памятник Петру I на Сенатской площади был открыт в 1782 году. Его высота достигает почти 10,5 метров. Памятник установлен на гром-камне, который извлекли из-под земли в историческом районе Петербурга Конная Лахта. Медный всадник часто становился «героем» русской литературы, одноименную поэму можно найти и среди произведений А.С. Пушкина.