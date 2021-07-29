Квалификацию дела главного нефролога Петербурга Земченкова ужесточили. По версии следствия, он убил жену из корыстных побуждений

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на адвоката потерпевших Георгия Джанашия, в начале лета Земченкову предъявили новое обвинение, ужесточив его. По версии следствия, 11 лет назад главный нефролог Петербурга убил жену из корыстных побуждений — чтобы распоряжаться квартирой на Чапыгина. «Мы полагаем, что подобная квалификация является абсурдной, потому что указанная квартира как находилась, так и продолжает находиться в собственности их дочери — Земченковой Елизаветы», — объяснил позицию адвокат.

Следствие считает, что к супруге Земченков испытывал личную неприязнь — она препятствовала жизни нефролога с любовницей в семейной квартире на Чапыгина. Еще в апреле Земченков дал признательные показания, заявив, что убил жену, чтобы жить с другой женщиной — уйти мирно врач побоялся из-за возможного скандала. Однако позже врач отказался от своих слов.

Напомним, в конце марта глава городского нефрологического центра, главный в Петербурге специалист по почкам Александр Земченков был задержан по подозрению в убийстве своей жены — врача-гинеколога Ирины Земченковой. Убитая работала гинекологом в роддоме имени Снегирева — последний раз близкие и коллеги женщины видели ее 22 февраля 2010 года. Сам Земченков активно помогал отцу пропавшей и троим своим детям искать женщину. От его имени была размещена заявка на программу «Жди меня». Все 11 лет отец Земченковой не оставлял поиски. 92-летний Геннадий Кононов в конце прошлого года попал на прием к главе СК Александру Бастрыкину, который поручил заняться делом заново.