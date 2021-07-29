Сад непрерывного цветения планируют создать в 2022 году в Петербурге

Концепция цветочного оформления участка от Комаровского до Малоохтинского моста вдоль Большеохтинского проспекта стала победителем конкурса, который проводил Комитет по благоустройству Петербурга, сообщает пресс-служба Смольного.

Из-за того, что на участке находится подземный коллектор, здесь возможно только цветочное оформление без посадки деревьев.

В пресс службе отмечают, что при создании нового облика набережной необходимо учитывать природный ландшафт территории и уже сложившуюся сеть дорожек.

Проект создали студенты СПбГАСУ Юлия Ким и Мария Зубенко. По их замыслу, участок набережной Охты украсят цветущие друг за другом растения, которые непрерывно в течение всего сезона будут наполнять красками территорию.

Добавим, что конкурс ландшафтных проектов «Цветочное оформление Санкт‑Петербурга» был проведен впервые. Всего к конкурсной процедуре было допущено 11 работ начинающих архитекторов и дизайнеров. По поручению вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко конкурс будет проводиться ежегодно.