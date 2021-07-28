Боул-чаша и памп-трек: какой будет вторая часть скейт-парка под мостом Бетанкура

В пресс-службе Смольного рассказали, что любители экстремальных видов спорта очень ждут новые небольшие перила для отработки навыков, мини-рампу и большие стрит-зоны. Также спортсмены поделились проблемами парка и оценили его уровень.

«К вечеру очень много людей здесь, около ста человек. Даже сложно кататься, потому что все занято. По утрам более-менее. Если говорить не о крытых скейт-парках, то это один из самых лучших», — поделился один из спортсменов.

В ближайший год в парке появятся большая боул-чаша для катания на скейтах, памп-трек, детская рампа для велосипедов. На территории разместятся трибуны, велопарковка, стена для граффити, а также модульный туалет и урны.

По инициативе школьников появится авторская тематическая конструкция, на которой желающие смогут разместить сломанные скейты.

«Преимущества выбора места для скейт-парка понятны. Всесезонность, вдали от жилых домов и проезжих частей. Площадка подходит и для тренировок спортсменов, и для начинающих. Когда будет завершен 2 этап скейт-парка, площадка сможет принимать международные соревнования», — рассказал глава администрации Петроградского района Иван Громов.

В пресс-службе отмечается, что скейт-парк станет современной площадкой для экстремальных видов спорта, соответствующей проведению соревнований международного уровня.

Напомним, что первые площадки для легального нанесения стрит-арта появятся в Петроградском и Колпинском районах. Одна из них расположится рядом со скейт-парком под мостом Бетанкура.