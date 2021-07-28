На искусственном водоеме в Ольгино заметили трех диких птиц

Три дикие перелетные цапли остановились на водоеме в Ольгино. Пернатые расхаживают у разных сооружений в поисках пищи и отдыхают в зарослях камыша.
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Фото: Shutterstock.com
Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу петербургского «Водоканала» 28 июля, дикие птицы выбирают это место в качестве временной остановки уже пятый год. Персонал предприятия, который выполняет обходы, техобслуживание и отбирает пробы, старается не тревожить цапель.
Отметим, что этот водоем — излюбленное место многих птиц. Здесь можно увидеть уток и чаек, а иногда даже лебедей. Кроме того, на канализационных объектах «Водоканала» часто гнездятся и выводят потомство чибисы.
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