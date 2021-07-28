В Смольном планируют запретить плавание на гидроциклах в акватории Невы

В Смольном планируют запретить плавание на водных мотоциклах в акватории Невы. Речь идет об участке акватории реки, ограниченной Литейным, Сампсониевским, Тучковым и Благовещенским мостами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«2.2.3. Запрещено плавание на водных мотоциклах (гидроциклах) на участке акватории реки Невы, ограниченной Литейным, Сампсониевским, Тучковым и Благовещенским мостами», — говорится в документе.

В документе также указано, что контроль за выполнением постановления возложен на вице-губернатора Петербурга Максима Соколова.

Согласно действующим правилам, маломерным судам запрещено мешать движению и маневрированию крупных судов, а также двигаться под разведенными пролетами мостов в период их разводки.

Плавание на гидроциклах запрещено по некоторым рекам и каналам, включая канал Грибоедова (от верхней кромки Театрального моста до нижней кромки Мало-Калинкина моста), Ново-Адмиралтейский канал (от реки Мойки до Невы) и Зимнюю канавку.