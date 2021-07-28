В Смольном планируют запретить плавание на гидроциклах в акватории Невы

Движение гидроциклов в акватории Невы в центре Петербурга планируют запретить.
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Фото: Shutterstock.com/Maxim Mitsun
В Смольном планируют запретить плавание на водных мотоциклах в акватории Невы. Речь идет об участке акватории реки, ограниченной Литейным, Сампсониевским, Тучковым и Благовещенским мостами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«2.2.3. Запрещено плавание на водных мотоциклах (гидроциклах) на участке акватории реки Невы, ограниченной Литейным, Сампсониевским, Тучковым и Благовещенским мостами», — говорится в документе.
В документе также указано, что контроль за выполнением постановления возложен на вице-губернатора Петербурга Максима Соколова.
Согласно действующим правилам, маломерным судам запрещено мешать движению и маневрированию крупных судов, а также двигаться под разведенными пролетами мостов в период их разводки.
Плавание на гидроциклах запрещено по некоторым рекам и каналам, включая канал Грибоедова (от верхней кромки Театрального моста до нижней кромки Мало-Калинкина моста), Ново-Адмиралтейский канал (от реки Мойки до Невы) и Зимнюю канавку.
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