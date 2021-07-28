Жару в Петербурге сменят грозы

Сегодня на погоду в городе окажет влияние приближающийся с запада холодный атмосферный фронт. Он принесет в регион обширные поля кучево-дождевых облаков и вызовет кратковременные дожди ливневого характера и грозы, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха +25…+27°, по области +23…+28°. Ветер южный 3-8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Синоптик отмечает, что в последующие дни также будут кратковременные дожди, температура воздуха будет понижаться и составит +22…+25°, возможны грозы.