Смольный: для достижения коллективного иммунитета необходимо привить еще почти 1,7 млн петербуржцев

«Коллективный иммунитет приближается! По данным Комздрава, он будет сформирован если вакцинируются 2,6 миллионов петербуржцев. Сейчас мы приблизились к этому показателю на 34,8% — уже завершили цикл вакцинации 906 133 жителя Петербурга», — говорится в сообщении на портале «Петербург против коронавируса».

Сегодня в Петербург поступила партия вакцины «Спутник лайт» — 39 320 комплектов доз. Запас вакцины в городе — 128 932 комплекта доз.

В июле темпы вакцинации от коронавируса в Петербурге значительно выросли. Однако, как сообщил ранее глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, «даже нынешних достаточно высоких темпов вакцинации пока недостаточно для достижения коллективного иммунитета в ближайшие месяцы».

По подсчетам экспертов РАНХиГС, достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу в Петербурге удастся к 2022 году. А вот в России, по предварительным данным исследования Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, коллективный иммунитет к коронавирусу уже сформировался.