Смольный: для достижения коллективного иммунитета необходимо привить еще почти 1,7 млн петербуржцев

На сегодняшний день в Петербурге полностью завершили цикл вакцинации более 900 тысяч человек. Для достижения коллективного иммунитета необходимо привить еще почти 1,7 млн петербуржцев.
«Коллективный иммунитет приближается! По данным Комздрава, он будет сформирован если вакцинируются 2,6 миллионов петербуржцев. Сейчас мы приблизились к этому показателю на 34,8% — уже завершили цикл вакцинации 906 133 жителя Петербурга», — говорится в сообщении на портале «Петербург против коронавируса».
Сегодня в Петербург поступила партия вакцины «Спутник лайт» — 39 320 комплектов доз. Запас вакцины в городе — 128 932 комплекта доз.
В июле темпы вакцинации от коронавируса в Петербурге значительно выросли. Однако, как сообщил ранее глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, «даже нынешних достаточно высоких темпов вакцинации пока недостаточно для достижения коллективного иммунитета в ближайшие месяцы».
По подсчетам экспертов РАНХиГС, достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу в Петербурге удастся к 2022 году. А вот в России, по предварительным данным исследования Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, коллективный иммунитет к коронавирусу уже сформировался.
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