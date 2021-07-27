Туристическая отрасль в Петербурге будет восстанавливаться и расти

«Наш город должен выступить локомотивом качественных преобразований в сфере туризма и гостеприимства не только на уровне региона, но и страны в целом», — заявил губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства.

Как подчеркнул глава города, несмотря на пандемию, Петербург остается одним из самых востребованных туристических направлений в России. В прошлом году город принял 2,9 миллиона туристов, в том числе 500 тысяч иностранцев, которые приехали до пандемии.

Отметим, что Петербург также стал лидером программы «туристический кэшбек». В ней принимают участие 135 организаций индустрии туризма города.

Петербург первым в стране разработал комплекс мер поддержки туристической отрасли, включающий налоговые льготы и прямую финансовую помощь общим объемом около 4 млрд рублей. Организациям отрасли предоставлено займов на 255,8 млн рублей, что позволило сохранить 1800 рабочих мест. Город также стал участником ряда федеральных программ поддержки туристской индустрии.

В рамках маркетинговой программы «Петербургское гостеприимство» Петербург стал первым городом в России, присоединившимся к международному движению по безопасному перезапуску туриндустрии в условиях пандемии. Специальный QR-код, информирующий о соблюдении необходимых протоколов и требований, получили уже около 1800 компаний туристической сферы.

«После улучшения эпидемической ситуации рынок начнет быстро восстанавливаться. Есть большой отложенный спрос. Мы должны быть к этому готовы», — заявил Александр Беглов.

Для того, чтобы вернуть в Петербург туристов, планируется информационное продвижение и совершенствование механизма единой электронной визы в Российскую Федерацию, создание в городе Международного центра компетенций в сфере туризма под эгидой Всемирной туристской организации.

«Необходимо помнить, что в глазах зарубежных туристов Петербург как красивый, комфортный и безопасный город во многом формирует облик России», — подчеркнул Беглов.

Ранее появилась информация о том, что туристической отрасли Петербурга потребуется не менее двух лет, чтобы восстановиться и вернуть финансовые показатели на уровень до начала пандемии. К таким выводам пришел профессор кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС Марина Морозова.