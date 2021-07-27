Синоптики предупреждают о грозе и граде в Петербурге 28 июля

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий, синоптики вместе с МЧС предупреждают о грозах с ливнями и градом.
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Фото: Shutterstock.com
ГУ МЧС по Петербургу, ссылаясь на прогноз синоптиков во вторник, 27 июля, сообщает об ухудшении погодных условий. По информации ведомства, уже в среду жителям и гостям города будет лучше остаться дома.
«28 июля в Санкт-Петербурге днем кратковременные дожди, грозы, местами ливни, град, при грозе порывистый ветер», — говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня в Петербурге солнечно и жарко, без осадков.
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