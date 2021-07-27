По данным главы Комитета по развитию туризма Сергея Корнеева, в 2020 году чаще других выбирали Петербург для отдыха туристы из Москвы и Подмосковья. В первую пятерку также вошли жители Новосибирской, Свердловской, Калининградской областей и Татарстана. Десятку рейтинга замыкают Краснодарский край, Иркутская область, Башкирия, Приморский край и Крым.

Напомним, ранее стало известно, что в 2020 году туристы принесли в бюджет Петербурга 109,7 миллиарда рублей. Это в несколько раз ниже, чем годом ранее — тогда сумма составила 378,6 миллиарда. При этом деловые туристы тратят почти в четыре раза больше обычных путешественников.