Петербург и Ленобласть планируют создать лесопарковую зону вокруг города

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об этом на совещании по развитию петербургского транспортного узла, которое провел в понедельник президент РФ Владимир Путин. Дрозденко упомянул, что вопрос лесопарковой зоны обсуждался вместе с Бегловым, губернатором города, сообщает ТАСС.

«Мы даже возвращаемся к теме создать лесопарковую зону вокруг Санкт-Петербурга, но, естественно, с учетом современных требований, развития территорий и так далее» — сказал губернатор Ленинградской области.

Тема создания зеленой зоны вокруг города обсуждалась и ранее, в рамках планов развития петербургской агломерации.

Дрозденко обещал определить зеленые парковые зоны в тридцатикилометровой зоне вокруг мегаполиса, где категорически будет запрещена любая хозяйственная деятельность, для того, чтобы это место было экологически чистым. В границы зоны предлагалось включить территории Всеволожского лесничества Ленинградской области и весь лесной фонд города.