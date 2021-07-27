Число убийств снизилось до уровня 80-х годов в Петербурге

«Можно говорить о том, что за последние десять лет криминогенная обстановка на территории Санкт-Петербурга по совершению тяжких и особо тяжких преступлений, подследственных СК РФ, существенно улучшилась. Если еще в 2011 году в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 312 убийств, то в 2016 году уже 212, а в 2020-м — 149, что сопоставимо с ситуацией «благополучных» 80-х годов», — цитируют первого заместителя руководителя Главного следственного управления СК РФ по Петербургу Марину Парастаеву в ТАСС.

Парастаева отметила, что с 2011 года вдвое сократилось число преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть — с 141 до 63 в 2020 году. Добиться такого результата, по ее словам, удалось за счет эффективной работы по расследованию преступлений, а также из-за профилактических мероприятий.

Добавим, что несмотря на такую статистику, всего в 2020 году в Петербурге было зарегистрировано почти 23 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений, что на 37% больше, чем в 2019 году. В основном это киберпреступления, расследованием которых занимаются сотрудники полиции.