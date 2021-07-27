В Петербурге СК возбудил 11 уголовных дел из-за нарушений кафе коронавирусных ограничений

«Всего за 12 месяцев 2020 года следственными подразделениями Главного следственного управления было возбуждено десять уголовных дел по фактам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также нарушения санитарно-эпидемиологических правил. За истекший период 2021 года следственными подразделениями Главного следственного управления было возбуждено одно уголовное дело по п. «а»ч. 2 ст. 238 УК РФ, которое также было направлено в суд» — сообщает первый заместитель руководителя Главного следственного управления СК РФ по Петербургу Марина Парастаева.

Она отметила, что по всем направленным в суды делам виновным лицам назначены штрафы. По ее словам, на игнорирование заведениями коронавирусных ограничений жаловались граждане, в связи с чем СК совместно с сотрудниками петербургского главка МВД и Роспотребнадзора проводили проверки.

В 2020 году рестораны, бары и кафе в Петербурге могли работать до 23:00 мск, такое решение было принято властями города для предотвращения распространения COVID-19. На новогодние праздники с 30 декабря по 3 января также вводился полный запрет на работу общепита. Однако некоторые заведения продолжали работать. СК тогда пригрозил уголовными делами заведениям, которые отказываются соблюдать ограничения. С 30 января этого года в Петербурге было снято большинство ограничений по работе предприятий общественного питания, в том числе отменен запрет на их ночную работу

Ранее стало известно, что Ресторан на Садовой улице оштрафовали за нарушение ограничительных мер в период COVID-19.