В единую транспортную систему планируют объеденить электрички и городской транспорт Петербурга

«Наша цель — объединить пригородные электрички и городской транспорт в единую систему. В частности, речь идет об организации тактового движения в направлении Сестрорецка, Тосно, Гатчины и Пушкина», — заявил Александр Беглов.

По словам губернатора, реконструкция Петербургского железнодорожного узла со строительством Северо-Восточного и Юго-Западного обходов позволит вывести транзитный железнодорожный трафик за пределы исторического центра города.

Также в рамках развития и модернизации транспортной системы город планирует реализовать ряд крупных проектов. Шесть станций метро могут открыть в Петербурге в 2024 году при допинвестициях. Также Владимир Путин предложил создать более удаленное от Петербурга автомобильное кольцо по аналогии с ЦКАД в Подмосковье.