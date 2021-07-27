Солнечно и сухо. Жара остается в Петербурге еще на несколько дней

Сегодня в Петербурге антициклон сохранит преимущественно солнечную и сухую погоду, а температурный фон в период максимального прогрева будет колебаться около 30-градусных отметок, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха +29…+31°, по области +25…+30°. Ветер восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 761 мм рт. ст.

Синоптик отмечает, что со среды в городе начнутся дожди, температура будет медленно падать. В среду +27…+29°, в четверг и пятницу +23…+26°.