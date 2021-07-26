Ресторан на Садовой улице оштрафовали за нарушение ограничительных мер в период COVID-19

Суд установил, что сотрудник заведения, «руководствуясь корыстными побуждениями», в конце новогодних праздников проигнорировал требования, прописанные в постановлении санитарного врача, связанные с мерами по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции, об этом сообщает в Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ресторан работал после наступления комендантского часа, отсутствовал должный уровень обеззараживания воздуха, работники обслуживали посетителей без масок и прочее.

Заведение закрыли по решению Роспотребнадзора после январских каникул, однако оно продолжало работу и принимало гостей еще шесть дней, несмотря на предписание.

При поступлении уголовного дела в суд следователь ходатайствовал о его прекращении, попросив назначить обвиняемому судебный штраф. Ходатайство мотивировано тем, что обвиняемый возместил ущерб перед обществом путем перечисления денежных средств в Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России» в размере 20 000 рублей.

Отметим, что Шульжицкий ранее не судим, впервые привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления небольшой тяжести и признал вину в полном объеме.

Суд уголовное дело и уголовное преследование в отношении Шульжицкого прекратил, назначив судебный штраф в размере 50 000 рублей.