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В Красносельском районе Петербурга мужчина сжег кафе

В Петербурге полиция разыскивает мужчину, который поджог кафе в Красносельском районе города после того, как поругался с официантами.

  • Фото: Shutterstock.com

     

«На проспекте Ветеранов 118, корпус 1, в результате конфликта с официантами неизвестный злоумышленник совершил поджог кафе. Ущерб составил 7 млн 500 тыс. рублей», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник информации.

Название заведения, в котором случилось происшествие, не уточняется. По данным городского главка МЧС, одноэтажное здание кафе размерами 6х8 м выгорело по всей площади, сведения о пострадавших в результате инцидента не поступали. Пожар удалось потушить около 05:00 мск в воскресенье. 

В настоящий момент злоумышленника ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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