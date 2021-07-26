В Красносельском районе Петербурга мужчина сжег кафе

«На проспекте Ветеранов 118, корпус 1, в результате конфликта с официантами неизвестный злоумышленник совершил поджог кафе. Ущерб составил 7 млн 500 тыс. рублей», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник информации.

Название заведения, в котором случилось происшествие, не уточняется. По данным городского главка МЧС, одноэтажное здание кафе размерами 6х8 м выгорело по всей площади, сведения о пострадавших в результате инцидента не поступали. Пожар удалось потушить около 05:00 мск в воскресенье.

В настоящий момент злоумышленника ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.