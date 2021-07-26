Ночной клуб на Гороховой улице в Петербурге оказался не просто площадкой для танцев

При осмотре помещения клуба на Гороховой улице полицейские застали около 100 посетителей и обнаружили порядка 20 сброшенных доз различных видов наркотиков. Также у барной стойки находились три 10-литровых баллона с закисью азота, сообщает «78.ру» со ссылкой на источник информации.

В отдел полиции были доставлены семь человек с признаками наркотического опьянения. В отношении администрации ночного заведения возбуждено административное производство по выявленным нарушениям.

Ранее стало известно, что в России смертность из-за наркотиков увеличилась на 60% в период пандемии.