Ночной клуб на Гороховой улице в Петербурге оказался не просто площадкой для танцев

В ночной клуб на Гороховой улице сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти нагрянули в ночь с 25 на 26. В заведении обнаружили наркотические вещества.
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Фото: Shutterstock.com
При осмотре помещения клуба на Гороховой улице полицейские застали около 100 посетителей и обнаружили порядка 20 сброшенных доз различных видов наркотиков. Также у барной стойки находились три 10-литровых баллона с закисью азота, сообщает «78.ру» со ссылкой на источник информации.
В отдел полиции были доставлены семь человек с признаками наркотического опьянения. В отношении администрации ночного заведения возбуждено административное производство по выявленным нарушениям.
Ранее стало известно, что в России смертность из-за наркотиков увеличилась на 60% в период пандемии.
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