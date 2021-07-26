Посмотрите на отреставрированные витражи дачи Прибыткова «по рисункам Врубеля». Их спасали краеведы объединения «Гэнгъ»

В октябре 2019 года «Гэнгъ» совместно с артелью реставраторов «Рыбнев» и волонтерами «Газпром Нефти» провели работы по консервации витражей дачи Прибыткова в Гатчинском районе. За зиму краеведы нашли лицензированную реставрационную компанию, специализирующуюся на витражах, готовую взяться за работу — перебрать все стекла, сделать новые переплеты, вставить вместо утраченных стекол прозрачные.

В мае 2020 года краеведы совместно с организаторами «Том Сойер Феста-Прибытково» запустили сбор средств на реставрацию витражей дачи Прибыткова. Работы должны были обойтись в 100 тысяч рублей, средства были собраны за считанные часы. Реставрировала их компания «Русский витраж» по цене ниже рыночной — по словам краеведов, так вышло «потому, что гендир компании давно мечтал заняться этими стеклами, но все никак не удавалось».

Как рассказала в своем Instagram участница объединения Ксения Сидорина, поставить витражи на место сразу после реставрации было нельзя — рамы «сохранились дай бог процентов на 30», а все остальное «гнилая труха, непонятно как державшаяся на месте». «Впереди еще много работы с рамами, но витражи уже переезжают в дом Прибыткова. Там работает небольшой музей быта и библиотека — то есть посмотреть на них смогут все, кто доберется до дома. А я вам это очень рекомендую, дом — чудо. И мы все с вами тоже», — поделилась она.