В Петербурге пройдет триатлон IRONMAN. Вот как ограничат движение

Как сообщает Комитет по транспорту, движение будет прекращено:

с 08.00 28 июля до 20.00 2 августа по Центральной аллее от Футбольной аллеи до Теннисной аллеи и Футбольной аллее на пересечении с Центральной аллеей;

до 20.00 2 августа по Центральной аллее от Футбольной аллеи до Теннисной аллеи и Футбольной аллее на пересечении с Центральной аллеей; 31 июля с 10.00 до 15.30 по Теннисной, Велосипедной и Центральной аллеям.

С 1 августа для движения автомобилистов будут недоступны:

с 04.00 до 13.30 – пр. Крузенштерна, наб. Макарова от пр. Крузенштерна до моста Бетанкура (в направлении от пр. Крузенштерна к ул. Одоевского), ул. Одоевского в направлении от моста Бетанкура к Уральской ул.;

с 04.00 до 15.30 – мост Бетанкура в направлении от Ждановской ул. к Уральской ул., Петровский пр. от Ремесленной ул. до Петровской пл., Петровская пл., ул. Савиной, Большой Петровский мост, Южная дорога от Большого Петровского моста до Теннисной аллеи;

с 04.00 до 17.00 – Крестовский пр. от Южной дороги до Рюхиной ул. и Южная аллея;

с 05.00 до 09.45 – Северная дорога от Бодрова пер. до Яхтенного моста;

с 05.00 до 17.00 – Теннисная и Велосипедная аллеи;

с 08.00 до 17.00 – Рюхина ул. от наб. Мартынова до Морского пр. и наб. Мартынова от Рюхиной ул. до Депутатской ул.;

с 15.30 до 17.00 – Южная дорога от Крестовского пр. до Теннисной аллеи.

В Комитете отмечают, что 31 июля с 10.00 до 15.30 на Теннисной аллее будет организовано двустороннее движение, а с 00.00 30 июля до 17.00 1 августа на наб. Гребного канала, Северной дороге от Бодрова пер. до Яхтенного моста, Бодрову пер., Центральной аллее от Футбольной аллеи до Велосипедной аллеи, Рюхиной ул. от Морского пр. до наб. Мартынова, Южной дороге, ул. Савиной и Петровскому пр. от Петровской пл. до Ремесленной ул. будет введен запрет остановки автотранспорта.

Напомним, что триатлон Ironman впервые проведут в России. Соревнования стартуют 1 августа 2021 года в Петербурге и будут состоять из трех этапов — заплыва, велосипедной годки и марафонского забега, которые пройдут Крестовском и Елагином островах, Гребном канале и Приморском шоссе.