В центре Петербурга загорелся жилой дом. Информации о пострадавших нет

Информация о возгорании поступила в диспетчерскую службу в 15:28. Огнем охвачены 300 квадратных метров, ранг сложности пожара сначала повысили до второго, а позднее и до третьего ранга. К ликвидации привлекли уже 22 единицы техники и 89 человек личного состава. Добавим, что сведений о пострадавших пока что нет.

UPD: МЧС сообщает о том, что площадь пожара уже составляет 1,5 тысячи квадратных метров.

UPD, 17:10: Пожар локализован, ранг пожара снижен до второго — МЧС.