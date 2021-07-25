Во дворе в центре Петербурга активисты нашли историческую булыжную мостовую

Во дворе в Дмитровском переулке, 16–18 местные жители и градозащитники обнаружили историческую булыжную мостовую во время ремонтных работ. Об этом активисты рассказали в сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания».
Активисты расчищали покрытие в минувшую субботу. Градозащитники также призвали горожан помочь им. «Чем больше удастся раскрыть поверхность двора, тем больше шансов на сохранение или хотя бы консервацию истории нашего города», — отметили они.
По словам представительницы ВООПИиК Анны Капитоновой, на просьбу активистов откликнулись и муниципальные депутаты из округа «Владимирский», которые остановили работу и сами участвовали в очищении покрытия. Капитанова добавила, что глава округа «сам заинтересовался находкой и копал вместе с ними». Раскопки будут продолжаться. При этом представительница ВООПИиК предполагает, что мощение было выполнено в конце XIX века.
Напомним, ранее в Петроградском районе Петербурга обнаружили дореволюционное мощение во время вскрытия асфальта в рамках работ по замене покрытия на плитку.
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