Во дворе в центре Петербурга активисты нашли историческую булыжную мостовую

Активисты расчищали покрытие в минувшую субботу. Градозащитники также призвали горожан помочь им. «Чем больше удастся раскрыть поверхность двора, тем больше шансов на сохранение или хотя бы консервацию истории нашего города», — отметили они.

По словам представительницы ВООПИиК Анны Капитоновой, на просьбу активистов откликнулись и муниципальные депутаты из округа «Владимирский», которые остановили работу и сами участвовали в очищении покрытия. Капитанова добавила, что глава округа «сам заинтересовался находкой и копал вместе с ними». Раскопки будут продолжаться. При этом представительница ВООПИиК предполагает, что мощение было выполнено в конце XIX века.