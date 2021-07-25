Фоторепортаж: посмотрите, как прошел в Петербурге парад ко Дню ВМФ

Парад начался в 11:00. Всего в нем приняли участие 4 тысячи военнослужащих, 50 кораблей и подлодок, а также почти 50 самолетов и вертолетов. В частности, были продемонстрированы ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», атомные подводные ракетные крейсера «Вепрь» и «Орел» и фрегат «Адмирал Касатонов». Также президент РФ Владимир Путин посетил Петербург: он побывал в Петропавловской крепости, а также наблюдал у Медного всадника за прохождением кораблей и пролетом самолетов.

Из-за напряженной эпидемиологической обстановки парад должен был пройти без зрителей. Однако, как пишет «Фонтанка», на набережных были замечены толпы людей. По данным издания, полиция открыла им проход, чтобы избежать более серьезного столпотворения.

Добавим, что салют и фейерверк запустят только в Кронштадте — у стен Петропавловской крепости их решили отменить. Вместо этого в 22:00 прозвучит двойной пушечный залп, который послужит сигналом к началу салюта в Кронштадте.