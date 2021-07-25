Синоптик: на следующей неделе в Петербург вернется жара — до +32 градусов

По словам синоптика, в воскресенье на погоду продолжит влиять гребень антициклона с запада. «Облака постепенно поредеют, и дождей не ожидается», — добавил он. Сегодня в городе воздух прогреется до +26 градусов, скорость западного ветра составит 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы, отметил Леус. При этом в МЧС предупреждают об ухудшении погодных условий. Так, с 12-15 часов ожидается усиление западного, юго-западного ветра до 12-14 м/с. Высота волн будет колебаться от 0,5 до 1м.

Однако уже с завтрашнего дня в Петербург вернется жаркая погода: в понедельник — от +28 до +30 градусов, во вторник и среду — от +30 до +32 градусов.