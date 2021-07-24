Стало известно, какие исторические здания начнут реставрировать до конца 2021 года

Сейчас работы по сохранению ведутся с 49 зданиями из числа объектов культурного наследия, 37 из них реставрируются. Речь идет об Аничковом дворце, Министерстве народного просвещения на Зодчего Росси, доме Департамента уделов на Литейном, Доме Монферрана на набережной реки Мойки, памятнике императору Николаю I на Исаакиевской площади, здании Александринской женской больницы на улице Маяковского, Гатчинском дворце.

Продолжается и работа по восстановлению храмов: в частности, Казанского собора, собора Воскресения Словущего Смольного монастыря, церкви св. Захарии и Елизаветы и церкви Святого Александра Невского Каре Смольного монастыря и других храмов.

На эти цели предусмотрено 2082,1 млн. рублей, из них 1929,7 уйдут на реставрационные работы.