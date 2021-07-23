Дворцовый мост и центр Петроградской поменяют подсветку в честь Дня ВМФ

В День Военно-Морского флота центр Петербурга окрасится в цвета Андреевского флага. Подсветку изменит Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны.
В ночь с 25 на 26 июля в 22:25 в честь Дня ВМФ два крупных петербургских объекта окрасятся в цвета Андреевского флага. Инженерные конструкции Дворцового моста и чугунные фонари Большого проспекта Петроградской стороны предстанут в белых и синих цветах.
Подсветка будет разделена на три световых участка. В синем цвете предстанет центральный пролет Дворцового моста, боковые пролеты — в белом. Синее световое оформление получат опоры наружного освещения на центральном участке Большого проспекта от улицы Ленина до Введенской улицы, на остальных — белое.
Как рассказали в пресс-службе «Ленсвета», для подсветки Дворцового моста применяются свыше 600 светодиодных светильников. Декоративное световое оформление чугунных фонарей на Большом проспекте Петроградской стороны создают 113 светящихся элементов.
Начиная с 2017 года в Петербурге в морской цветовой палитре оформлены 28 чугунных фонарей на Малой Морской улице. Светящиеся в синем цвете декоративные светодиодные элементы подчеркивают историческое наименование улицы, которое было ей дано в 1731 году по находившейся здесь Малой Морской слободе, в которой жили служители Морского ведомства в чине офицеров.
На протяжении нескольких лет в вечернее время художественная подсветка преображает Нахимовское военно-морское училище, Адмиралтейство, Центральный военно-морской музей. Годами раннее светом от прожекторов оформили крейсер «Аврора», памятник первому русскому парусному линейному кораблю «Полтава» на Воскресенской набережной, экспозиционно-выставочная площадка Музея истории подводных сил России имени Маринеско на Кондратьевском проспекте, подводная лодка «Народоволец» на улице Шкиперский проток, памятник морякам крейсера «Киров» на Морской набережной, памятник адмиралу Нахимову в сквере «Малые Гаванцы», памятник командиру подводной лодки Маринеско на проспекте Стачек и другие объекты.
Дворцовый мост также меняет свою подсветку в честь других праздников — например, Дня святого Патрика и Китайского Нового года.
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