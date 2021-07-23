Дворцовый мост и центр Петроградской поменяют подсветку в честь Дня ВМФ

В ночь с 25 на 26 июля в 22:25 в честь Дня ВМФ два крупных петербургских объекта окрасятся в цвета Андреевского флага. Инженерные конструкции Дворцового моста и чугунные фонари Большого проспекта Петроградской стороны предстанут в белых и синих цветах.

Подсветка будет разделена на три световых участка. В синем цвете предстанет центральный пролет Дворцового моста, боковые пролеты — в белом. Синее световое оформление получат опоры наружного освещения на центральном участке Большого проспекта от улицы Ленина до Введенской улицы, на остальных — белое.

Как рассказали в пресс-службе «Ленсвета», для подсветки Дворцового моста применяются свыше 600 светодиодных светильников. Декоративное световое оформление чугунных фонарей на Большом проспекте Петроградской стороны создают 113 светящихся элементов.