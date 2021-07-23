В Петербурге неизвестный заминировал торговые центры, суды и стадионы

Сотрудники ФСБ 22 июля получили анонимное письмо, в котором неизвестный заявил о минировании двух судов, четырёх торговых центров и «Газпром Арены» в Петербурге.
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Фото: Shutterstock.com
О письме сообщает «78.ру» со ссылкой на источник информации. Они уточняют, что взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.
Полиция и ФСБ осмотрели Арбитражный и Конституционный суды, торгово-развлекательные центры «Европейский», «Галерея», «Питер» и «Радуга», а также стадион на Крестовском острове и сняли тревогу до обозначенного анонимом времени.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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