Следственный комитет обратился в СПбГУ с просьбой выявить причины участия подростков в протестных акциях

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник информации, в январе 2021 года Следственный комитет обратился в СПбГУ с предложением провести социологическое исследование, направленное на выявление причин участия подростков в незаконных акциях и на поиск путей противодействия таким опасным тенденциям.

«По результатам исследования мы планируем получить экспертное заключение с рекомендациями по формированию у молодежи сознательного отказа от участия в несогласованных акциях», – заявил зампредседателя СК генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус.

Отметим, что именно в январе во многих крупных городах, включая Москву и Петербург, проходили акции в поддержку Алексея Навального.