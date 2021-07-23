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Следственный комитет обратился в СПбГУ с просьбой выявить причины участия подростков в протестных акциях

Следственный комитет РФ инициировал разработку рекомендаций для формирования сознательного отказа молодежи от участия в несанкционированных акциях.

  • Фото: Shutterstock.com

     

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник информации, в январе 2021 года Следственный комитет обратился в СПбГУ с предложением провести социологическое исследование, направленное на выявление причин участия подростков в незаконных акциях и на поиск путей противодействия таким опасным тенденциям.

«По результатам исследования мы планируем получить экспертное заключение с рекомендациями по формированию у молодежи сознательного отказа от участия в несогласованных акциях»,  – заявил зампредседателя СК генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус.

Отметим, что именно в январе во многих крупных городах, включая Москву и Петербург, проходили акции в поддержку Алексея Навального.

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