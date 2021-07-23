В Петербурге продажи автомобилей выросли на 55 % с начала года

За первое полугодие 2021 года в Петербурге куплено более 84 тыс. автомобилей, этот показатель превосходит прошлогодний на 55%. Доля региона в общероссийском объеме продаж машин составила 9,6%, в 2020 году – 8,5%. Данные приводит агентство «Auto-Dealer-СПб».

Отметим, что лидером продаж в первом полугодии стала Lada. Отечественная марка впервые за 10 лет занимает первую строчку рейтинга по итогам шести месяцев. Последний раз это было в 2010 и 2011 годах.

Аналитики добавляют, что июнь стал лучшим месяцем продаж в этом году и вторым за последние семь лет – он уступил только показателю декабря прошлого года. В июне петербургские дилеры реализовали 15205 новых машин – на 43% больше, чем за первый месяц лета в 2020 году.

Если удаленный режим работы никак не повлиял на продажи машин, то на финансовое состояние петербургского общественного транспорта он совершил воздействие. Пассажиропоток на общественном транспорте города ниже показателей допандемийного периода. По состоянию на середину июля трафик на 18% ниже аналогичных показателей 2019 года. Это может повлиять на финансовые показатели и инвестиционные программы компаний.