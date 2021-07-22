ОЖД предложит Смольному варианты решения транспортного коллапса после закрытия станции «Ладожской» на год

Станцией метро «Ладожская» ежемесячно пользуются 2,38 миллиона пассажиров: жители Ржевки-Пороховых, а также ближайших пригородов. Она самая загруженная из всех станций оранжевой линии и летом 2022 года будет закрыта на ремонт из-за серьезных протечек, сообщает «Петербургский дневник».

Октябрьская железная дорога планирует подготовить свои предложения по оптимизации пассажирских потоков. Сейчас она проводит ряд совещаний с компаниями-перевозчиками и прорабатывает корректировку маршрутов.

Предложения будут направлены в Комитет по транспорту Петербурга для оценки и включения их в общую временную схему перераспределения пассажирских и транспортных потоков.