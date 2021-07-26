От сапов до виндсерфинга: 5 водных видов спорта, которые можно освоить за неделю в Петербурге

Сапсерфинг

Чтобы уверенно прокатиться стоя на доске, достаточно вводного инструктажа от тренера на месте. Всю экипировку обычно предоставляют. В начале поездки (особенно новичкам) необходимо надеть спасательный жилет и закрепить лишу — специальный страховочный трос, который не позволит сапу уплыть, если гребец упадёт в воду. Первые 10-15 минут человек должен привыкнуть к качке, сидя на доске на коленях, а только потом можно вставать на ноги и плыть. Особых противопоказаний нет, кроме серьёзных травм, несовместимых со спортом. Но в процессе могут возникнуть сложности с управлением сапом у людей с нарушениями опорно-двигательной системы.

В городе довольно много самых разных маршрутов: от прогулок по историческому центру до живописных мест в Ленинградской области. Среди самых известных — Лахта, Парковые острова и Спас-на-Крови.

Уровень сложности: легкий 😇

Цена: от 2000 рублей.

Кто организует прогулки: «Фрихакер», Beavers и другие.