От сапов до виндсерфинга: 5 водных видов спорта, которые можно освоить за неделю в Петербурге

Если считаете, что покорили все вершины — глубоко ошибайтесь. «Собака.ru» создала to do list для любителей приключений. В нем собраны экстремальные виды спорта, которым можно обучиться за семь дней (и даже за 15 минут). Дерзайте!
Сапсерфинг
Чтобы уверенно прокатиться стоя на доске, достаточно вводного инструктажа от тренера на месте. Всю экипировку обычно предоставляют. В начале поездки (особенно новичкам) необходимо надеть спасательный жилет и закрепить лишу — специальный страховочный трос, который не позволит сапу уплыть, если гребец упадёт в воду. Первые 10-15 минут человек должен привыкнуть к качке, сидя на доске на коленях, а только потом можно вставать на ноги и плыть. Особых противопоказаний нет, кроме серьёзных травм, несовместимых со спортом. Но в процессе могут возникнуть сложности с управлением сапом у людей с нарушениями опорно-двигательной системы.
В городе довольно много самых разных маршрутов: от прогулок по историческому центру до живописных мест в Ленинградской области. Среди самых известных — Лахта, Парковые острова и Спас-на-Крови.
Уровень сложности: легкий 😇
Цена: от 2000 рублей.
Кто организует прогулки: «Фрихакер», Beavers и другие.
Катание на байдарках
Чтобы отправиться в сплав на байдарке, специально проходить курсы тоже не требуется. В начале занятия всю необходимую информацию тренер расскажет за 10-15 минут и выдаст весь необходимый инвентарь, включая спасательные жилеты. Стандартный маршрут обычно длится в среднем два часа. Если не привыкли к постоянным физическим нагрузкам, будьте готовы, что под конец тура могут устать руки.
В Петербурге и Ленинградской области есть множество маршрутов, одни их самых известных — река Оредеж и форты Кронштадта.
Уровень сложности: легкий 😇
Цена: от 1250 рублей.
Кто организовывает прогулки: Kayakspb, «Корабелкин» и другие.
Кайтсерфинг
Это катание на доске по волнам при помощи большого управляемого воздушного змея. Сразу на кайт человек без опыта встать не сможет. Чтобы освоиться, новичкам понадобится от 6 до 10 часов (5 занятий). Длительность одного сеанса обычно составляет от 1,5 до 2-х часов. Весь необходимый инвентарь предоставляют на месте. Среди особых противопоказаний — травмы несовместимые со спортом и проблемы с позвоночником.
На первых занятиях изучают теорию (в том числе и метеорологию): что такое ветер и как он может меняться, что делать во время внештатных ситуаций, как подбирать место для катания. Затем переходят к практике, где отрабатывают систему безопасности, учатся собирать и управлять оборудованием. Вначале под руководством инструктора ученики взаимодействуют с кайтом на берегу, а как начинают уверенно себя ощущать — выходят на воду. Будьте готовы к тому, что первое время после катания могут сильно уставать ноги и болеть пресс. И самое главное — в день тренировки ветер должен быть от 6 м/с и выше.
Уровень сложности: тяжелый 🤪
Цена: от 2000 рублей за час.
Кто организовывает прогулки: Wind Family, Glavkite и другие.
Флайборд
Доска, парящая в воздухе благодаря реактивной силе потока воды, которая нагнетается специальным оборудованием на гидроцикле. Ощущения во время катания на флайборде, очень схожи с испытываемыми на сноуборде или гироскутере.
В начале сеанса инструктор объясняет, как держать равновесие и какими знаками вы будете обмениваться на расстоянии. Вводная часть обычно занимает около 10 минут. Само катание длится по-разному: от 10 до 60 минут. Если нет особых противопоказаний к занятиям спортом, тогда смело отправляйтесь щекотать свои нервы.
Уровень сложности: лёгкий 😇
Цена: от 2990 рублей.
Кто организовывает: Floatpitera, Gidriki и другие.
Виндсерфинг
Хорошо умеете плавать? Идите учиться мастерству виндсерфинга. Здесь нужно управлять лёгкой небольшой доской с установленным на ней парусом. Перед катанием тренер расскажет о технике безопасности, как взаимодействовать с виндсерфером. Вводный инструктаж длится около 10-15 минут, а после — можно практиковаться в воде под наблюдением специалиста. К концу первого занятия у новичка получится самостоятельно разворачиваться и управлять оборудованием. Если человек ранее занимался, но еще не профессионал, тогда тренер оценит его уровень и укажет на моменты, которые необходимо подтянуть. Одно занятие длится примерно два часа. И самое главное — в день заплыва сила ветра должна превышать 6 м/с.
Уровень сложности: средний 💪🏻
Цена: от 2500 рублей (в стоимость включены прокат и индивидуальные тренировки).
Кто организовывает: «Твой ветер», «Свежий ветер» и другие.
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