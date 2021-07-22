В 2021 году 53 Петербургские школы получат новое оснащение за счет городского бюджета

В первом конкурсном отборе, на получение грантов для организации профильных классов в сотрудничестве с вузами, колледжами и предприятиями реального сектора экономики, могут принять участие все школы. Топ-8 школ по итогам отбора получат по 25 миллионов рублей, следующие 25 – по 10 миллионов.

«Это позволит запустить в школах раннюю предпрофессиональную и профессиональную подготовку, ориентировать детей на освоение востребованных профессий, давать им возможность получать разносторонний опыт и осознанно выбирать свое будущее, более качественно готовить ребят к поступлению в колледжи и вузы», сообщает пресс-служба Смольного.

Второй отбор направлен на установление возможности получения детьми равнозначного образования во всех петербургских школах. Гранты в размере 10 миллионов рублей получат 20 школ, показывающих сейчас низкие образовательные результаты, но стремящихся к развитию.

Для победы в конкурсе школе необходимо представить план повышения эффективности работы и улучшения результатов учащихся. Образовательное учреждение должно будет направить средства на новое оборудование для классов и лабораторий, а также организовать повышение квалификации учителей и проработать механизмы интеграция общего и дополнительного образования.

В пресс-службе отмечают, что в этом году Петербургское образование было признано лучшим в России.