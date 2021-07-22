В Петербурге могут появиться первые беспилотные трамваи

8-летняя программа развития «Сохраняя историю, движемся в будущее» предполагает комплексное и параллельное обновления подвижного состава и инфраструктуры городского электрического транспорта — в частности, энергосистемы, как одного из ключевых компонентов инфраструктуры предприятия.

Соглашение предполагает создание рабочей группы по целям сотрудничества и разработку дорожной карты с конкретными шагами в целях реализации проектов. Отдельное внимание будет уделено вопросам научно-технического развития, передаче опыта и знаний по профессиональным областям.

Партнерство подразумевает совместную работу по следующим направлениям:

Реконструкция элементов энергохозяйства для повышения надежности и автоматизации сети — включает в себя замену контактной, кабельной сети и оборудования подстанций;

Комплексная диспетчеризация и обеспечение информационной безопасности на объектах;

Оснащение объектов СПб ГУП «Горэлектротранс» мобильными модульными подстанциями в целях резервирования электроснабжения при аварийных отключениях, а также разработка систем, минимизирующих ущерб предприятия, связанный с простоем подвижного состава в случаях аварийных погашений электричества со стороны ресурсоснабжающих компаний.

Также в перспективе предполагается максимальное использование опыта «Росатома» в области создания сложных высокоинтеллектуальных систем управления —в том числе при разработке беспилотных и автоматизированных систем управления электротранспортом.

«Сотрудничество со столь высокотехнологичной, высокоинтеллектуальной корпорацией, действительно «корпорацией знаний», как «Росатом», я уверен, позволит Горэлектротрансу в своей Программе развития заглянуть в «будущее» и стать одним из лидеров общественного транспорта России. Петербург достоин внедрения самых современных технологий, в том числе — в транспорте», — отметил директор «Горэлектротранса» Денис Минкин.