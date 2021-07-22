Удаленный режим работы может отрицательно повлиять на финансовое состояние петербургского транспорта

Несмотря на рост трафика по сравнению с 2020 годом (в среднем на 17 процентов), поездки на автобусах, трамваях и метро по-прежнему совершают меньше пассажиров, чем в 2019 году. Ежедневно городским транспортом пользуются около 3,5 млн человек, сообщает «Коммерсантъ».

Трафик на городском общественном транспорте по состоянию на середину июля на 18 процентов ниже аналогичных показателей 2019 года, следует из статистики комитета по транспорту. Падение трафика в метрополитене составило 19 процентов, на наземном транспорте — 13 процентов.

Эксперты называют снижение мобильности из-за удаленного режима работы долгосрочным трендом, который может повлиять на финансовые показатели и инвестиционные программы компаний. За низкими показателями пассажиропотока на общественном транспорте может последовать рост субсидий и тарифов.

По словам «Коммерсанта», ближе к концу 2021 года, вероятно, будет обсуждаться вопрос о субсидиях из бюджета для общественного транспорта, а также о повышении тарифов выше инфляции. В комитете по транспорту добавили, что тарифы на проездные билеты (не разовые поездки) повысятся в рамках индекса потребительских цен.

Ранее стало известно, что на Первую линию петербургского метрополитена вышел тематический поезд, посвященный национальным проектам России. В вагонах размещена информация о главных событиях, направлениях, целях и задачах национальных проектов, об итогах их реализации – в масштабах страны и города.