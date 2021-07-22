Компании-арендатору, где прошли несогласованные концерты группы «Алиса», грозит административная ответственность

Компания-арендатор площадки в Петербурге, где 9 и 10 июля прошли несогласованные концерты группы «Алиса», с 2020 года не уведомляла власти города о своей деятельности и не получала QR-код, подтверждающий готовность соблюдать стандарт безопасности. Организации грозит административная ответственность.
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Фото: Shutterstock.com
«Компания не соблюдает эпидемиологические нормы и правила как в отношении своих сотрудников, так и посетителей. Несмотря на полное отсутствие разрешительной документации, арендатор заключил договор с организаторами съемок группы», сообщает ТАСС со ссылкой на городской комитет по культуре.
О том, что комитет по культуре Петербурга начал проверку по факту появившейся в СМИ информации о несогласованном концерте группы «Алиса» на территории киностудии «Лендок», стало известно 13 июля. В соответствии с действовавшими на тот момент правилами в условиях коронавирусных ограничений, культурно-массовые мероприятия с числом участников более 75 человек должны согласовываться с комитетом.
В нем отметили, что согласование мероприятий относится к зоне ответственности площадки, а не артиста. «Поэтому административная ответственность грозит компании-арендатору площадки, а не «Алисе», – добавляют в комитете.
Ранее, 15 июля, лидер группы «Алиса» Константин Кинчев обвинил Смольный в «лицемерии» и «двойных стандартах». Музыкант возмутился ограничениями на проведение концертов и других массовых мероприятий, ведь в городе состоялись Евро-2020 и «Алые паруса».
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