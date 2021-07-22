В Петербурге на месте пустыря создадут сквер под названием «Осенний марафон»

Для благоустройства сквера была разработана проектно-сметная документация, получены необходимые согласования. В июне компания ООО «Росстройиндустрия» вышла на участок: сейчас на углу Кораблестроителей и Новосмоленской набережной идут земляные работы, формируется прогулочно-беговая дорожка.

«Это замечательная инициатива. Фильм «Осенний марафон» входит в золотой фонд отечественного кинематографа, его любят и до сих пор пересматривают множество людей. Уверен, что этот сквер станет одним из любимых мест отдыха для жителей соседних домов», – заявил губернатор Александр Беглов.

Создать на месте пустыря сквер под названием «Осенний марафон», предложила петербурженка Вера Рязанова. Действие фильма происходило на Васильевском острове, а главный герой Андрей Бузыкин жил в доме №23 по улице Кораблестроителей.

Проектировщики постарались учесть пожелание автора инициативы и запланировали минимум плитки – большинство дорожек парка сделают набивными, а стихийные тропы, проложенные жителями, сохранят.

В сквере установят часы, стрелки которых будут указывать на год создания фильма, телефонную будку с цитатами героев, скамейки, урны, фонари, а также два навеса от дождя.

Для создания соответствующего фильму настроения в сквере высадят деревья и кустарники с «осенним» цветом листьев – сливу, рябину, сосну, яблони, барбарис, можжевельник, древогубец и розы. Сквер планируют открыть уже этой осенью.

Администрация Василеостровского района решила расширить инициативу Веры Рязановой и благоустроить территорию рядом со сквером: сделать променад для пешеходов вдоль домов на Смоленской набережной, чтобы связать сквер с другими маршрутами, и проложить рядом дорожку для бегунов, сообщают в пресс-службе Смольного.

Губернатор отметил, что проект «Твой бюджет» дает возможность реализовать самые интересные замыслы горожан.